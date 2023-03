Insólito: le donó un riñón a su jefa, pero la despidió por no ir a trabajar debido al posoperatorio

Un hecho insólito se presentó en Estados Unidos, cuando una mujer se enteró de que su jefa padecía una grave enfermedad renal, siendo el trasplante de riñón su única salvación. En un acto de valentía y lealtad, la mujer se ofreció para donarle uno de sus riñones, pero lo que sucedió luego le dio la vuelta al mundo.

Hace 11 años, en la ciudad de Nueva York, una mujer llamada Debbie Stevens le dio a la mano a su entonces jefa, Jackie Brucia, de 61 años, quien necesitaba con urgencia un trasplante de riñón. Previo a que se llevara a cabo el procedimiento quirúrgico, se determinó que el órgano de Debbie no era compatible con el cuerpo de Jackie.

Sin embargo, Debbie donó su riñón a otra persona que lo necesitaba con urgencia, al mismo tiempo que Jackie recibió un órgano que sí era compatible con su organismo y de esta manera poder tener una nueva oportunidad de seguir viviendo.

Pero Debbie nunca se imaginó que luego de la compleja cirugía, la mujer por quien arriesgó la vida tomaría la polémica decisión de despedirla del trabajo.

Stevens se encontraba en casa en medio del proceso posoperatorio que requiere este tipo de intervenciones. Ya sin un riñón, la mujer estaba decidida a recuperarse en el menor tiempo posible para poder regresar a sus actividades laborales.

La mujer empezó a recibir llamadas de Jackie Brucia, esta vez no para agradecerle por el gesto que había tenido con ella, sino para llamarle la atención por no volver a trabajar. Esto sin tener en cuenta que se encontraba en proceso de recuperación.

“¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no estás en el trabajo? No se puede entrar y salir cuando se te plazca. La gente va a pensar que tienes privilegios”, le decía a Jackie a Debbie, según informó Clarín.

Días después fue notificada de su despido por supuestamente haber incumplido deberes laborales. Pero Stevens no dejaría el tema allí, así que denunció la situación ante la Comisión de Derechos humanos de Nueva York, en donde solicitó una indemnización por los daños causados.

En diálogo con The New York Times, Stevens aseguró que a pesar del desagradable detalle, no se arrepiente de haber ayudado a una persona para que continuara con vida. Se sabe que la persona que recibió el órgano de Stevens fue un hombre en Missouri.

Estos trasplantes son la esperanza de miles de personas que sus riñones no funcionan en plenitud de condiciones, así como lo explica el portal experto en salud, Mayo Clinc.

“En comparación con la diálisis de por vida, el trasplante de riñón es, usualmente, el tratamiento elegido para la insuficiencia renal. Un trasplante de riñón puede ser el tratamiento indicado para la enfermedad renal crónica o la enfermedad renal terminal a fin de ayudarte a que te sientas mejor y vivas más tiempo”, explica.

Países como Estados Unidos, Croacia, Noruega, Portugal y España son ejemplo a nivel mundial por las altas tasas de donación de órganos provenientes de donantes fallecidos. Cifras que otras naciones buscan replicar.

El proceso de trasplante de riñón es complejo y refiere de los mejores profesionales en la materia, el portal experto Msdmanuals explica de manera resumida como los profesionales de la salud logran conservar estos órganos para el procedimiento.

“El riñón donado se extirpa durante una intervención laparoscópica convencional o robótica, se perfunde con soluciones frías que tengan concentraciones relativamente elevadas de sustancias poco permeabilizantes (…) después, se almacena en una solución con hielo. Los riñones conservados de esta forma suelen funcionar bien si se trasplantan en menos de 24 horas”, señala el sitio digital.