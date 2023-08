Paso a paso: cómo tramitar la visa americana de turismo para niños, desde Colombia

Proceso para las visas de menores

En lo que respecta al proceso para menores de edad, este no tiene amplias diferencias con los adultos, pero sí algunas consideraciones a no pasar por alto. Por ejemplo, si el menor no tiene más de 14 años no es necesario que este acuda a la cita de entrevista con sus acudientes (lo mismo ocurre si el trámite es para mayores de 79 años).