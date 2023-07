Revolcón político en Estados Unidos: el Congreso pide mayor claridad al Gobierno sobre investigaciones de ‘ovnis’

No estamos solos y las autoridades estadounidenses están ocultando la evidencia, dijo este miércoles un exfuncionario de inteligencia de Estados Unidos a un comité del Congreso , y luego de la intervención de este hombre, en medio de la asamblea se levantaron otras voces en apoyo y se pidió al Gobierno que sea más transparente en el tema.

David Grusch testificó que cree “absolutamente” que el gobierno posee un Fenómeno Anómalo no Identificado (FANI) -la sigla que reemplazó a Objetos Voladores No Identificados (ovni) en la jerga oficial- así como restos de sus operadores no humanos.