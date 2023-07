¿Se le medirá Donald Trump a enfrentar a Ron DeSantis en el debate republicano de agosto?

A pesar de todo ello, las encuestas lo siguen favoreciendo para que se quede con la candidatura del Partido Republicano, tradicional colectividad ansiosa de recuperar el poder. Para ello, el partido ya prepara para agosto, en Milwaukee, su primer entre sus precandidatos y en ello Trump no ha dejado de mostrar su carácter particular, pues no estaría muy dispuesto a medirse ante las pantallas con contendores como Ron DeSantis, el gobernador de Florida.