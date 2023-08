Trump se despacha contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, e insiste en que: “está llevando a nuestro país al infierno”

Y en medio de la situación que enfrenta, Trump no ha escatimado esfuerzos para demostrar por qué el presidente Biden, según él, no ha hecho bien las cosas: “un lunático delirante con su horrible y amenazante país ambiental, fronteras abiertas y políticas de armamento del FBI del Departamento de Justicia”.

Trump califica a Bien como “el peor” en la historia de EE.UU., ¿por qué?

El exmandatario ha sido muy crítico también con su hijo, Hunter, además de acusar de fraude las elecciones de 2020. “Hemos hecho cosas tan estúpidas en este país y ahora tenemos un presidente que no puede juntar dos frases. No puedo discutir, no puedo caminar, no puedo hablar. No creo que pueda llegar a la puerta de salida (2024), pero esta gente hace milagros”.