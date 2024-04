Accidente de tránsito en la vía Bogotá-La Calera: Dos buses y un automóvil resultaron involucrados

Aunque serán las autoridades de Tránsito las que determinen cómo ocurrió este accidente, todo parece indicar que el bus intermunicipal no alcanzó a frenar, chocando al SITP y, posteriormente, resultando involucrado el automóvil particular.

[07:56 a.m.] #GerenciaEnVía informa |Se presenta siniestro vial en la localidad de Chapinero entre dos buses y un automóvil en la vía Bogotá-La Calera con Km. 4.5, mirador la paloma.📢 Movilidad reducida en la zona. pic.twitter.com/k8S7D6QCew

“Si van hacia el norte, no tomen la Circunvalar. Está colapsada por accidente en la vía La Calera. Si están ya por la Circunvalar, salgan a la primera oportunidad. Esto no se mueve (...) está terrible el tráfico por esta zona (...) Mucho trancón, esto no se mueve (...) Este accidente en sector La Calera y Bogotá origina trancón de varios kilómetros, muchos vehículos inmovilizados por más de una hora esperando remoción buses que colisionaron. Usuarios piden solución definitiva con otra vía que descongestione los problemas diarios en ese trayecto”, comentan algunos internautas.