Afros e indígenas le piden al fiscal Francisco Barbosa se retracte por “comentarios racistas y discriminatorios” en su contra

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, entregó en Medellín el balance de gestión de tres años de trabajo en donde dio a conocer las cifras de capturas, de golpes contra el narcotráfico, la modernización de las sedes, entre otros temas. Durante la jornada, el fiscal aseguró que la entidad ha hecho una tarea importante durante su dirección, donde le han respondido positivamente al país.

Sin embargo, en medio de su intervención, Barbosa mencionó sus preocupaciones por los ‘micos’ que tiene el Plan Nacional de Desarrollo de presidente Gustavo Petro y asimismo, se refirió a varios temas que contiene ese proyecto en relación con los grupos afrodescendientes e indígenas.

Específicamente, el fiscal mencionó el Proyecto Nacional de Desarrollo, donde destacó el artículo 32 de ese proyecto, en el que se establecen mecanismos para la gestión del catastro multipropósito. En este punto, cuestionó que los operadores de estos procesos sean indígenas y raizales que podrían contratar de forma directa para obtener recursos de la actualización.

Asimismo, el fiscal aseguró que estas personas, al no tener experiencia, pueden caer en la corrupción. “Van a terminar encontrando caminos para engañar a la comunidad. Hay que cuidar que no les tumben la plata”, dijo el fiscal.

El fiscal Francisco Barbosa en la rendición de cuentas de la Fiscalía en Medellín - Foto: Fiscalía

Frente a estas fuertes aseveraciones, la Onic, Movimientos de Autoridades Indígenas del Sur Occidente y CONPA rechazaron las declaraciones del fiscal, dado que evidencia como el racismo estructural aún sigue estando presente en la sociedad y le piden al fiscal general de la nación que se retracte de forma pública e inmediata de las afirmaciones discriminatorias en contra de la comunidad afrodescendiente e indígena, pues “afirmaciones de este tipo suelen ser la antesala de crímenes de odio contra los pueblos indígenas”.

“Denunciamos públicamente el acto racista, discriminador y de odio en contra de los pueblos indígenas de Colombia, perpetrado por Francisco Barbosa Delgado, Fiscal General de la Nación”, escribió en Twitter OPIAC.

Por otra parte, el fiscal Barbosa se refirió al artículo 289 que modificaría la ley de transparencia y le terminaría dando facultades a cabildo indígenas y negritudes para que contraten de forma directa. Ante este punto, el fiscal aseguró que algunos actores carecen de experiencia contractual, los cuales pueden ser fácilmente manipulables por actores criminales.

Frente a estas declaraciones, la Opic por medio de un comunicado, señaló que “es falso que los pueblos indígenas, a través de nuestras estructuras organizativas y de gobierno, como los cabildos o las asociaciones a autoridades, no tengamos la capacidad de contratar”. Además, aseguraron que “la contratación no tiene nada ver con nuestros ni con nuestra cultura, nos discrimina y rompe con lo acordado en la Carta Política”.

También, en el comunicado recordaron que “el imperio debe respetar la diversidad cultural, y evitar las discriminaciones, se encuentra reforzado por la ratificación de instrumentos internacionales que son de obligatoria observancia para todos los servidores públicos, especialmente los de alto nivel”.

Fiscal Francisco Barbosa le pide al presidente Petro suspender todos los decretos del cese al fuego

Las advertencias que hizo el fiscal Francisco Barbosa sobre la inconveniencia en el trámite para decretar el cese al fuego con las organizaciones criminales, ahora se complementan con una petición adicional del jefe del ente acusador. Barbosa invitó al presidente Gustavo Petro a suspender todos los decretos firmados entre el 30 y 31 diciembre para un cese al fuego bilateral con grupos al margen de la ley.

Justamente, y luego de un consejo de seguridad, el primer mandatario advirtió que se suspendía el decreto por el cual se declaró un cese al fuego con el Clan del Golfo, tras conocer que esta organización criminal estaría detrás del paro minero en el Bajo Cauca Antioqueño.

“El clamor que escuché ayer y todo el país escuchó, del gobernador del Meta, Armenia, Caquetá, diciendo, oiga el orden público. No dejen correr esto porque Colombia es un país criminal y yo como no vivo en el mundo del idilio, porque no puedo hacerlo, pues me toca decirlo públicamente y decirlo de esa manera, porque nosotros en la Fiscalía perseguimos la criminalidad”, dijo el fiscal.

El fiscal insistió que justamente esos decretos, sin la rigurosidad o el trámite que debieron tener, al inicio o antes de la firma, son los que están provocando un “desmadre” en el orden público del país y de paso atentan contra el objetivo principal del Gobierno que es la ‘paz total’.

“Eso es coger una hojita y empezar a chulear, a ver qué cosa es positiva, qué cosa negativa y se va organizando. Administrar para que esto no se nos desmadre, para que no se desborde. Hasta ahora escuché que nombraron una consejera de Derechos Humanos en Presidencia, es importante que exista un plan de prevención en derechos humanos”, señaló el jefe del ente acusador.

Mientras se organiza la dinámica de lo que implica un cese al fuego bilateral, para el fiscal Francisco Barbosa es relevante que el Gobierno tome la determinación de suspender esos decretos y construirlos de la manera más adecuada, con una georreferenciación y lo que implica de tener las operaciones de la Fuerza Pública.

“Como dicen que el fiscal general se opone de forma irrestricta a una cantidad de temas de orden público, entonces yo acojo lo que dijo el líder del Pacto Histórico, presidente del Congreso, que se llama Roy Barreras, que dijo hombre, yo creo que hay que derogar esos decretos porque eso es un problema que pone en riesgo el orden público”, advirtió el fiscal luego de presentar los resultados de su gestión en la rendición de cuentas.

Barbosa aseguró que la situación es bastante delicada en el país, que hay zonas donde el orden público tiene azotada la comunidad, incluso confinadas a más de 250.000 personas, por ejemplo en el Caucasia, por cuenta de un paro minero, que se sabe está promovido por la organización criminal del Clan del Golfo.