Fiscal Francisco Barbosa le pide al presidente Petro suspender todos los decretos del cese al fuego

Las advertencias que hizo el fiscal Francisco Barbosa sobre la inconveniencia en el trámite para decretar el cese al fuego con las organizaciones criminales, ahora se complementan con una petición adicional del jefe del ente acusador. Barbosa invitó al presidente Gustavo Petro a suspender todos los decretos firmados entre el 30 y 31 diciembre para un cese al fuego bilateral con grupos al margen de la ley.

Justamente, y luego de un consejo de seguridad, el primer mandatario advirtió que se suspendía el decreto por el cual se declaró un cese al fuego con el Clan del Golfo, tras conocer que esta organización criminal estaría detrás del paro minero en el Bajo Cauca Antioqueño.

“El clamor que escuché ayer y todo el país escuchó, del gobernador del Meta, Armenia, Caquetá, diciendo, oiga el orden público. No dejen correr esto porque Colombia es un país criminal y yo como no vivo en el mundo del idilio, porque no puedo hacerlo, pues me toca decirlo públicamente y decirlo de esa manera, porque nosotros en la Fiscalía perseguimos la criminalidad”, dijo el fiscal.

El fiscal insistió que justamente esos decretos, sin la rigurosidad o el trámite que debieron tener, al inicio o antes de la firma, son los que están provocando un “desmadre” en el orden público del país y de paso atentan contra el objetivo principal del Gobierno que es la ‘paz total’.

“Eso es coger una hojita y empezar a chulear, a ver qué cosa es positiva, qué cosa negativa y se va organizando. Administrar para que esto no se nos desmadre, para que no se desborde. Hasta ahora escuché que nombraron una consejera de Derechos Humanos en Presidencia, es importante que exista un plan de prevención en derechos humanos”, señaló el jefe del ente acusador.

El fiscal Francisco Barbosa en la rendición de cuentas de la Fiscalía en Medellín. - Foto: Fiscalía

Mientras se organiza la dinámica de lo que implica un cese al fuego bilateral, para el fiscal Francisco Barbosa es importante que el Gobierno tome la determinación de suspender esos decretos y construirlos de la manera más adecuada, con una georreferenciación y lo que implica de tener las operaciones de la Fuerza Pública.

“Como dicen que el fiscal general se opone de forma irrestricta a una cantidad de temas de orden público, entonces yo acojo lo que dijo el líder del Pacto Histórico, presidente del Congreso, que se llama Roy Barreras, que dijo hombre, yo creo que hay que derogar esos decretos porque eso es un problema que pone en riesgo el orden público”, advirtió el fiscal luego de presentar los resultados de su gestión en la rendición de cuentas.

Barbosa aseguró que la situación es bastante delicada en el país, que hay zonas donde el orden público tiene azotada la comunidad, incluso confinadas a más de 250.000 personas, por ejemplo en el Caucasia por cuenta de un paro minero, que se sabe está promovido por la organización criminal del Clan del Golfo.

El fiscal Francisco Barbosa en la rendición de cuentas de la Fiscalía en Medellín. - Foto: Fiscalía

“No se puede negociar con narcos, primero no negociaciones de esa manera y no confundamos paz con narcotráfico. Las críticas que me han hecho han sido críticas que tienen que ver necesariamente con que básicamente están metiendo en la ‘paz total’ al narcotráfico. Les pido a los colombianos que me dividan eso de una vez y que ubiquen las discusiones donde tienen que ser”, puntualizó el fiscal.

Para el jefe del ente acusador, incluir a ese tipo de organizaciones criminales que constantemente se han dedicado al narcotráfico y que tienen tan atemorizada a la población, se puede convertir en un “error histórico” para el país, de ahí que insistió que narcotraficantes como Pablo Escobar estarían felices con estas propuestas del Gobierno.