Agmeth Escaf se despacha contra Gobierno Petro por perder Juegos Panamericanos: “Nada justifica que esto haya pasado”

La primera llamada de esta casa periodística se hizo al Comité Olímpico Colombiano (COC), solicitando entrevista con Ciro Solano, presidente de esa entidad . Sin embargo, Solano no quiso entregar información argumentando prudencia. Desde el Ministerio del Deporte tampoco se obtuvo entrevista con Astrid Rodríguez.

“La única forma que se ve viable es que haya una asamblea extraordinaria” , puntualizaron y agregaron que no es tarea fácil.

“ Tanto incumplimiento genera desconfianza. Este tema se despertó a raíz del escándalo, si no esto estaría en el cuarto del olvido. Es la gran y triste verdad. Hay que recordar que los juegos están perdidos desde el 2 de enero. Después de esa carta tan contundente, es duro que se echen para atrás. Esa gente es muy seria”, dijo la fuente de SEMANA .

No obstante, la organizadora del evento, Panam Sports, notificó este jueves 1 de febrero en su página oficial que las sedes candidatas son únicamente Lima (Perú) y Asunción (Paraguay).

“Se trataba de un contrato internacional con cláusulas muy claras que debíamos cumplir, que debíamos respetar, y no lo hicimos. Quedamos ante el mundo como un país poco serio. Barranquilla perdió un montón de plata. En fin… nada justifica que esto haya pasado”, agregó.

Y puntualizó: “Y no me vengan con el cuento que soy charista como si esos juegos fuesen de los Char o como si solo esa familia necesitaba que cumpliéramos con lo firmado y pactado. Los Char seguirán gobernando y seguirán millonarios con juegos o sin juegos. No pierden nada. Aquí solo perdió Barranquilla y lo mínimo que se merece mi ciudad es que el gobierno le pida perdón”.