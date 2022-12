Ahogo, ceguera, dolor en el abdomen: los duros momentos que vivió Leonard Cahuao, quien se salvó tras consumir licor adulterado

El consumo de licor adulterado continúa cobrando la vida de algunos pobladores de Cundinamarca. Este 11 de diciembre, la Gobernación reportó el cuarto fallecimiento por intoxicación con metanol e informó que hay dos ciudadanos recuperándose en un hospital. Así mismo, aseguró que otro paciente ya recibió alta médica, razón por la que está mejorando en casa. Todos los casos son del municipio de Soacha.

SEMANA conversó con Jazmine Arteaga, esposa de Leonard Cahuao, el paciente que se está recuperando en casa, quien contó los momentos de pánico que vivieron por cuenta de la intoxicación.

Jazmine relató que su esposo se intoxicó la última semana de noviembre, luego de ingerir licor con algunos amigos del barrio Cogua, donde viven. Sin embargo, cree que no falleció, como los otros cuatro habitantes del municipio debido a que no bebió mucho.

“Él había tomado cerveza el día anterior. Fue después, brindando con sus amigos, que tomó Cabañitas y Rey de Reyes. Pero no tomó mucho”, comentó la esposa de Leonard. “De todos los que ingirieron licor, fue el único que enfermó”, agregó.

Acerca de la problemática, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriga, expresó que el “Rey de Reyes es un aperitivo que se comercializa muy bien en Venezuela, pero que aquí lo traen adulterado con metanol”.

Entretanto, el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, le dijo a SEMANA que Rey de Reyes, Cabañitas y Old John son los licores en los que la secretaría de Salud de Bogotá ha detectado alcohol metílico, es decir, que sirve para el uso industrial pero no para el consumo humano. En la capital, hasta el 7 de diciembre, fueron reportados 16 fallecidos por cuenta de la intoxicación con trago adulterado, aunque, como reveló a este medio una fuente de la clínica Santa Clara, solo en ese centro médico han recibido 20 pacientes por la misma causa, los últimos días.

Jazmine Arteaga agregó que su esposo llegó a la casa tan mal de salud que, de no ser porque unos vecinos los llevaron en carro hasta la Clínica Cardiovascular, quizá no estuviera contando la historia.

“Buscamos a alguien que tuviera carro porque mi esposo no podía caminar. Tampoco podía respirar, estaba ahogado, le dolía todo el abdomen. Hasta quedó ciego. Fue horrible todo lo que vivimos”, narró a SEMANA.

Ya en el centro médico, fue trasladado a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde se sometió a un tratamiento para ser desintoxicado.

“Le tuvieron que hacer un cateterismo, lo mantuvieron la mayor parte del tiempo sedado, casi le deja de funcionar el hígado. Cuando salió, había perdido mucho peso. Ahorita no quiere saber qué es tomar y no puede comer mucha grasa, pero hace poco le dijeron que ya podía volver a trabajar.

Leonard, poco a poco, está retomando las labores de construcción, de arreglos de tubería, con lo que se gana la vida. Su suerte, sin embargo, no es la de otros habitantes de Soacha. “No le tocaba morir, como le digo yo a él”, comentó Jazmine.

Yesid Franco, a sus 72 años, murió por Metanol

SEMANA también conversó con Arelis Franco, hija de Yesid Franco, una de las cuatro víctimas mortales que dejó la ingesta de licor adulterado en el municipio de Soacha. Según ella, lo que consumió su padre antes de perder la vista y luego fallecer fue Rey de Reyes.

“Él decía angustiado: ‘No puedo ver, no puedo ver’. Nunca le pusieron cuidado al síntoma que tenía que era la ceguera. Horas después le dio el paro cardiorrespiratorio por el que murió. No sé si fue culpa del hospital, no sé si no lo atendieron con un protocolo de intoxicación”, relató.

Arelis también contó que su hermana fue hasta la casa de su papá, donde encontró cajas del denominado Rey de Reyes. Según ella, los amigos de Yesid le comentaron que de una semana para acá estaba comprando trago en otro lugar, dado que era más barato, donde al parecer lo vendían adulterado.