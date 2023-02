Al exministro y candidato a Alcaldía de Cali, Wilson Ruiz, le redujeron esquema de seguridad tras atentado que sufrió su hijo

SEMANA conversó con el exministro de Justicia y ahora candidato a la Alcaldía de Cali, Wilson Ruiz, sobre la grave situación que afronta por cuenta de la reducción de su esquema de seguridad en la capital del Valle del Cauca.

Tal como ya lo había advertido, en diálogo con SEMANA, el exjefe de la cartera de Justicia del gobierno del expresidente Iván Duque aseguró que luego de terminar su función en la pasada administración, “el esquema de protección ha disminuido progresivamente, desconociendo el riesgo actual, inminente, serio y presente” sobre su seguridad y la de su familia.

“A finales de diciembre me habían notificado que se me iba a reducir dicho esquema, que era quitarme dos camionetas blindadas y una convencional, que era mi seguridad y la de mi familia. Yo presenté recurso de reposición ante el director de la UNP, y hace tres días fue confirmada la resolución, o sea me negaron la reposición. Y ayer presenté tutela y me dicen que debía entregar dos carros y dos hombres de protección. Y hace exactamente unos minutos antes de esta entrevista me cuentan que solo una camioneta tenía que ser devuelta”, dijo Ruiz.

Ruiz explicó que durante su ministerio, se avaló la extradición de muchos delincuentes, entre ellos alias Otoniel, el exjefe del Clan del Golfo: “El hecho de que haya entrado otro Gobierno, no significa que se puede desconocer todo lo que hicimos en materia de justicia y lucha contra la criminalidad. Una vez, intervinimos más de 45 cárceles por temas de inseguridad”.

“No me asignan hombres de protección ni camionetas ni nada, me tocó traerme las camionetas de Bogotá para Cali. Es importante señalar que la Policía no me ha dejado solo, ni en Cali, ni en Bogotá”.

Ruiz también contó que su hija tuvo algunas situaciones de seguridad, pero se verificará la situación en la institución educativa en la que estudia. Ruíz menciona algunas de las ejecutorias que hizo desde el Ministerio de Justicia y que podrían ser las razones por las cuales debería tener un esquema de seguridad robusto.

“Durante mi ejercicio como Ministro efectivicé (380) extradiciones de delincuentes y suscribí (439) de (717), así mismo, luché frontalmente en contra de organizaciones criminales que desde centros de reclusión infringían la Ley, ante lo cual fue necesario el fortalecimiento de la vigilancia intramural, traslados de privados de la libertad, allanamientos e incautaciones de droga, armas, equipos tecnológicos utilizados para delinquir desde celdas y otras decisiones que impactaron la delincuencia organizada”, manifestó el exfuncionario.

Por ello, dice que “la historia fue marcada por los casos (de los exministros de Justicia Enrique) Low Murtra y (Rodrigo) Lara Bonilla, quienes luego de confrontar estructuras criminales lograron la muerte. Sin embargo, pese a estadísticas que realzan mi actividad ministerial con las cifras más elevadas, forzosamente debe concluirse la inminencia y seriedad del riesgo propio y familiar”.

El atentado contra su hijo

Jeison Steven Ruiz, quien es funcionario de la Fiscalía General de la Nación, e hijo del exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela, fue atacado con arma de fuego en el barrio Bochalema de Cali. Desconocidos le dispararon en varias ocasiones cuando iba a bordo de una camioneta blindada.

“Iba llegando a su lugar de residencia cuando unos delincuentes, sin mediar palabra, accionaron sus armas contra la camioneta blindada en la que él iba. Según el reporte de la Policía Nacional, recibió seis impactos de bala”, dijo el exministro de Justicia y ahora precandidato a la alcaldía de Cali. El vehículo pertenece a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

El blindaje de la camioneta protegió a Ruiz. Las balas no entraron al vehículo y el funcionario del ente investigador resultó ileso en este atentado registrado en el sur de la capital del Valle del Cauca.

El ataque podría estar relacionado con sus labores en la Fiscalía, donde es asistente de un fiscal, y no se descarta que sea una retaliación por el trabajo adelantado por su padre durante el mandato del presidente Iván Duque, tiempo durante el cual extraditó a decenas de criminales. Las autoridades también barajan la posibilidad, aunque más alejada, de un robo.

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, rechazó el atentado, pidió a los entes pertinentes celeridad en la investigación y confirmó el ofrecimiento de una jugosa recompensa por información que lleve a la captura de los responsables.

“Condenamos el atentado del que fue víctima el funcionario de @FiscaliaCol Stiven Ruiz, hijo del exministro de Justicia Wilson Ruiz. Solicito a @FiscaliaCol y @PoliciaCali de forma inmediata adelantar las investigaciones del más alto nivel para esclarecer el hecho”, aseguró.

“Ofrecemos hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar rápidamente a los responsables de este hecho. No vamos a permitir actos violentos en Cali que buscan desestabilizar el sistema judicial. El funcionario y su esquema de seguridad, resultaron ilesos”, añadió el secretario.

Ruiz, cabe recordar, ha heho carrera también en la justicia como magistrado, y según él, ha sido un estorbo para la criminalidad.