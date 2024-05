Consejo de Estado remitió a la Comisión de Acusación demanda que pide la pérdida del cargo de Petro y Francia Márquez

Tras considerar que no cuenta con la competencia, la Sección Quinta del Consejo de Estado remitió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes la demanda que pide la “pérdida del cargo” para el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.

En el caso de la Vicepresidenta de la República, pese a no existe una norma que haga referencia a su caso en específico, se concluye que al ser hacer la campaña junto al presidente, el Congreso es el encargado de evaluar el tema. “Frente a la vicepresidente, si bien es claro que ella no tiene ningún fuero por su condición, lo cierto es que no hay una norma expresa que establezca la competencia para conocer sobre la pérdida del cargo en su contra, puesto que ni la Ley 996 de 2006 ni la 1475 de 2011, consagran ese supuesto”.