Alarma por muertes por desnutrición en Bogotá: en 2021 hubo un caso y este año ya van cuatro

“Todo el tiempo mis hijos y mis nietos me dicen que tienen hambre. Yo me la rebusco, esculco entre la basura, y si encuentro una papa o una zanahoria, que a veces la gente bota porque están maduras, yo las recojo. Voy a los supermercados y pido que me vendan 2.000 pesitos de saldos (frutas y verduras en descomposición). No hay nada que el cuchillo no arregle. Es la única manera de subsistir y que mis niños tengan algo que comer”.

Ese es el crudo relato de Adriana, una recicladora colombiana de 42 años, soltera, con dos hijos entre los 12 y los 16 años, el mayor de ellos sufre de esquizofrenia. Además de sus hijos, Adriana está a cargo de sus dos nietos, entre los 7 y 9 años, luego de que su hija, la madre de los niños, los abandonara.

Adriana, con sus dos hijos y sus dos nietos. DESNUTRICION - CIUDAD BOLIVAR BOGOTA, AGOSTO 26 DE 2022 FOTOGRAFA ALEXANDRA RUIZ POVEDA - Foto: ALEXANDRA RUIZ / SEMANA

Se trata de una cruda realidad que, como Adriana, están viviendo miles de familias en Bogotá y las consecuencias para los niños, en muchas ocasiones, son fatales. De hecho, sus dos nietos, tristemente, ya las sufren: fueron diagnosticados con desnutrición aguda.

Son casos que amplían las alarmantes cifras de desnutrición en Bogotá. Según datos de la Secretaría de Salud, en lo corrido del año, con corte a la semana del 23 de julio, se han reportado 2.918 casos de desnutrición aguda, moderada y severa en menores de 5 años, 138 por ciento más que en igual periodo del año anterior, cuando hubo 1.222 registros.

En el primer semestre, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), Bogotá fue la quinta entidad territorial del país que presentó la prevalencia más alta de desnutrición aguda, moderada y severa, solo por detrás de Vichada, Guaviare, La Guajira y Guainía.

Bogotá también tiene una de las proporciones más altas de casos reincidentes y, como si fuera poco, después de cuatro años consecutivos sin niños muertos por desnutrición, en 2021 reportó uno y en lo corrido de 2022 ya van cuatro.

“Es muy grave que vuelvan a morir niños por desnutrición en Bogotá, que tiene todos los recursos para controlarlo. Claro que hay circunstancias socioeconómicas que pueden aumentar el riesgo, pero las entidades tienen que incrementar el monitoreo y la prevención. Esto no se trata de una falla del sistema de salud, sino de todo el sistema de protección social en la ciudad”, asegura Luis Morales, exsecretario de Salud de Bogotá.

Al primer semestre, según el INS, Bogotá fue la ciudad que más reportó casos de desnutrición de residentes con nacionalidad extranjera. Es una situación imposible de ocultar, así lo deja en evidencia el relato de Josefina, quien llegó a la capital hace diez meses, huyendo del hambre en su país.

“Mi nieta llegó a sufrir de desnutrición en Venezuela. El hambre no la aguantábamos más, no vimos más opción que venirnos para Colombia, pero aquí la situación ha sido muy dura”, dice Josefina, quien vive en una pequeña casa con 12 personas, siete de ellos son niños, en el barrio San Joaquín, en Ciudad Bolívar.

Josefina y sus dos nietos. DESNUTRICION - CIUDAD BOLIVAR BOGOTA, AGOSTO 26 DE 2022 FOTOGRAFA ALEXANDRA RUIZ POVEDA - Foto: ALEXANDRA RUIZ / SEMANA

“El mercado no nos alcanza, muchas veces el desayuno de los niños es una arepa o un panqueque con un vaso de agua, no hay para más. Para la cena es igual. Ellos almuerzan gracias a un restaurante comunitario, de lo contrario otro sería el caso”, agrega.

Las muertes maternas e infantiles están estrechamente relacionadas. En 2020, se presentaron 23 muertes maternas en la ciudad y para 2021 subieron 78,3 por ciento a 41 casos. En 2022 ya van 14 más. “Si se están muriendo las mamás, pues con mayor razón los niños”, afirma Morales.

Isabela y su hijo mayor. DESNUTRICION - CIUDAD BOLIVAR BOGOTA, AGOSTO 26 DE 2022 FOTOGRAFA ALEXANDRA RUIZ POVEDA - Foto: ALEXANDRA RUIZ / SEMANA

Isabel, una joven venezolana de 21 años y con dos niños, uno de 2 años y otro de 2 meses, es un claro ejemplo de lo argumentado por Morales. “Mi segundo hijo es ochomesino, nació prematuro porque en el embarazo yo pasaba días enteros sin comer, no teníamos con qué, el poco dinero que conseguía mi esposo era para los pañales del niño mayor y para darle, al menos, una agua de panela y un pan, pensaba solo en él y no en el bebé que tenía en mi vientre”, narra Isabel llorando, mientras recuerda que no ha podido amamantar a su hijo por su falta de alimentación.

“Irónicamente, el lema de esta alcaldía de López es la ‘Bogotá cuidadora’, pero dónde está, no la vemos”, concluye Morales.