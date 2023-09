Alcalde de Galapa, Atlántico, es denunciado por acosos laboral; esta es la historia

En los documentos que presentó ante el ministerio público, la abogada señala textualmente: “la persecución en mi contra está motivada porque el señor alcalde José Fernando Vargas Muñoz, me presionaba para que sancionara al concejal Fabio Alberto Bonett Berdugo, presuntamente por alcoholemia, por ser enemigo político, cuando en realidad no existía mérito para tal finalidad”. Esa situación habría llevado a que, según ella, de manera arbitraria le quitaran funciones, pasándola de inspectora de tránsito a asesora jurídica , sin seguir el debido proceso, teniendo en cuenta que ella es de carrera administrativa, que se ganó el cargo a través de un concurso de méritos que se realiza en el ámbito nacional y sin tener el aval del concejo municipal para la aprobación de los cambios a la nómina de la secretaria.

Al revisar el proceso de comparendo que le fue interpuesto a concejal hoy candidato a la alcaldía, se evidencian algunas irregularidades, entre ellas, que la autoridad de tránsito emitió el comparendo sobre las 8 de la noche, pero no contaba con un examen de alcoholemia en sus manos, pues estos se expidieron a las 9:14 de la noche, ¿cómo era posible que 1 hora antes se determinara que estaba en estado de alcoholemia?, es una de las preguntas que surgen. Además, el médico advierte que él no es especialista legal y que el formato que le llevaron los de la secretaria de tránsito no tenía grado de alcoholemia cero, sino que estaba a partir de grado uno. “Incluso describe: “Fue llevado al hospital de Galapa, posteriormente se procede a realizar el examen físico. Ingresando paciente con adecuado porte y aptitud y buena fluidez verbal, usando vestimenta deportiva, sin presencia de manchas de sangre, vomito o arena. Paciente consciente, alerta, orientado”. El médico aclara que con solo esas observaciones no podía decir que estaba borracho y nunca le hicieron la prueba con el alcoholímetro.