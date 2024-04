Alcalde de Sabanalarga quedó literalmente ‘en la calle’. Se le cayeron los pantalones en pleno discurso

“Hoy queda de historia, he bajado 8 kilos”, dijo el alcalde en medio de risas, mientras se escucha a otra persona pedir un aplauso para el mandatario de Sabanalarga.

Posteriormente, el evento continúo sin contratiempos, aunque en redes los comentarios con humor no se hicieron esperar.

“Una correita (...) Esa asistente es firme... está en la jugada (...) Señor alcalde!!! Ya debe comprarse ropita nueva a la medida, porque si es así es mejor que vaya pensando en un nuevo guardarropa (...) Asumió con dignidad su accidente! (...) No me imagino vivir en Europa y perderme de estas cosas, esto es mi ‘locombia’ (...) Por eso el dicho: ya no se puede confiar ni en nuestros calzones!”, comentaron algunos internautas.