Álvaro Uribe reacciona a grave denuncia: un fiscal y un abogado de oficio le ofrecieron a un preso acusarlo de paramilitar a cambio de beneficios

Según el exmandatario, “el señor dijo que no me conocía”. El preso se conoce como Lucas o Jacinto y está privado de la libertad por hechos relacionados con el parqueadero Padilla, un caso judicial que según el exmandatario investiga si allí se recaudaban los dineros para los grupos paramilitares de Carlos Castaño.

“Entonces, este señor Lucas o Jacinto está en la cárcel acusado de manejar ese tema. Un abogado que a él le pusieron de oficio y un fiscal le ofrecieron esos beneficios. (Le dijeron) Lucas o Jacinto, usted resuelve su problema jurídico si acusa a Álvaro Uribe. Él dijo, yo no lo conozco, no sé nada de ese señor”, aseguró.

Vuelve y juega: ofrecen beneficios para que me señalen de paramilitar. Y me pusieron preso por pedir verificaciones. pic.twitter.com/P3rfkWnKDP

“ En mi condición de defensor del doctor Álvaro Uribe Vélez, acudo, con el acostumbrado respeto, ante su Honorable Despacho, a fin de allegar copia del informe realizado por el investigador de la defensa, esto con el fin de que se investiguen las posibles presiones a las que se estaría siendo sometido el señor Jacinto Alberto, alias Lucas, para que, supuestamente, declare en contra del doctor Álvaro Uribe, información que proviene de la propia defensa del referido detenido y que involucraría, entre otros, a funcionarios activos de la Fiscalía. Es de resaltar que no es la primera vez que se recibe información en este sentido, por lo que se solicita, se investiguen y aclaren los hechos que, de ser ciertos, serían de la mayor gravedad”, dijo Granados el viernes.

El exmandatario narró lo que ha vivido desde que tiene un expediente penal abierto en su contra. “En el pasado me llegaban muchas informaciones. Buscaron presos, les ofrecieron beneficios para que lo acusaran a usted paramilitar. Les ofrecieron beneficios en los Estados Unidos, en las cárceles colombianas. Yo mandé a que eso se verificara por parte de un abogado y entonces, en la sala de instrucción de la Corte, me pusieron preso porque dijeron que no eran verificaciones, sino que yo había mandado a sobornar a los testigos”.