Álvaro Uribe Vélez rendirá versión libre este lunes ante la Fiscalía por la masacre de El Aro y el asesinato de Jesús María Valle

He pedido a los drs Jaime Granados, Jaime Lombana y Juan Felipe Amaya que soliciten a la Fiscalía y a la Comisión de Acusación, me reciban versión libre sobre paramilitarismo y las declaraciones de Salvatore Mancuso

“Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno. Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe, Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba; me llevó a reunirme a la finca de Uribe, el gobernador Uribe para aquel momento, y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación de El Aro”, dijo Mancuso ante la JEP sobre la masacre ocurrida en 1997.

El expresidente respondió a esa compulsa de copias, en ese momento, desde su cuenta de Twitter. “Según el Tribunal Prevaricador, yo delinquí como presidente por haber ordenado el desalojo de los criminales de la comuna 13 de Medellín (…) Tribunal Prevaricador de Justicia y Paz: nunca me ha oído y compulsa copias condenándome por falacias”, trinó. “Tribunal Prevaricador de Medellín no me ha investigado, pero me condena y en vísperas electorales”, agregó.