Álvaro Uribe responde tajante: “Le dije a Leyva que no estoy de acuerdo con la Constituyente ni con ningún acuerdo para dar impunidad”

“El doctor Leyva me ha llamado, le he aceptado llamadas por teléfono, me ha pedido una reunión, no lo he podido atender, y le he dicho tajantemente que no estoy de acuerdo ni con la Constituyente ni con la motivación que tiene y que el nombre mío no puede estar en ningún acuerdo para dar impunidad, no lo acepto”, sostuvo Uribe a este medio.