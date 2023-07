Ante aumento de migrantes irregulares en San Andrés, Defensoría pide estrategias para mayor control; así está el panorama en el archipiélago

Ante esta situación, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo un llamado a las entidades gubernamentales para que garanticen condiciones migratorias “seguras, legales y respetuosas de los derechos humanos”. Para el defensor, si bien San Andrés no es considerado una ruta migratoria regulada, la dinámica particular de esta región dificulta la identificación de intenciones delictivas, ya que muchos migrantes ingresan con documentos legales y como turistas, pero luego abordan embarcaciones no autorizadas para su travesía.