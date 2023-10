Así fue la “cátedra de derecho” del Tribunal de Bogotá al exfiscal Eduardo Montealegre

El exfiscal no le puso freno a sus intervenciones. Habló de más, argumentó poco y olvidó principios básicos del derecho que los magistrados tuvieron que recordarle mientras cerraban la decisión del Caso Uribe. Montealegre se lanzó con una solicitud que resultó improcedente y penosa para un erudito del derecho como es él.

“Como se dijo anteriormente, con fundamento en la jurisprudencia citada, la facultad de actuar como no recurrente está limitada al objeto de debate planteado por quien está debidamente habilitado para acudir en apelación. Los aspectos no incluidos en el recurso no podrán ser planteados o debatidos en esta instancia, pues estaría sustituyendo al legítimo impugnante”, dijo el magistrado del Tribunal.