Así rotará el pico y placa en Bogotá este jueves 16 de febrero

Con el Decreto 003, desde el martes 10 de enero se modificó la rotación del pico y placa para vehículos particulares en la capital del país. A pesar de ello, se mantienen los horarios, que son de 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

En dicho decreto se establece que los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 tendrán restricción los días pares y los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 estarán restringidos los días impares. Desde el Distrito, se plantea la necesidad de efectuar una revisión periódica.

Así las cosas, el pico y placa que rige para este jueves 16 de febrero es para los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

El pico y placa cambió en enero en la capital del país. - Foto: Guillermo Torres - Semana

En cuanto a los taxis, los encargados indican que el pico y placa aplica para los vehículos amarillos con placa terminada en 7 y 8. En este caso, el horario comienza desde las 5:30 de la mañana y va hasta las 9:00 de la noche.

Los usuarios que quieran ser exentos del pico y placa pueden registrarse en la página de la Secretaría de Movilidad y conocer acerca del pico y placa solidario, la modalidad con la que se puede pagar para usar el vehículo sin ninguna restricción, según la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Vale recordar que, a finales de 2022, la Secretaría Distrital de Movilidad había anunciado que el pico y placa en Bogotá iba a cambiar a partir de enero y hasta el mes de abril, rotando placas cada tres meses, pero al final hubo modificaciones, quedando finalmente como se anunció anteriormente.

El pico y placa para los taxis arrancará a las 5:00 de la mañana. - Foto: Johann Correcha

En diciembre de 2022, cuando se informó el cambio, la Secretaría de Movilidad dejó claro que esta distribución de placas iba a regir desde enero hasta el próximo mes de abril y que cada cuatro meses se iba a hacer una rotación en las placas.

No obstante, la administración distrital echó para atrás esa decisión y ya no habrá cambios de placas cada cuatro meses. Es decir, el pico y placa que comenzó el 10 de enero quedará así indefinidamente hasta que se decidan hacer nuevos cambios. Lo que no varía es el horario del pico y placa, el cual seguirá siendo extendido y aplicará de lunes a viernes.

Las nuevas medidas de movilidad en 2023

El Distrito anunció nuevas medidas para mejorar la movilidad en la ciudad, hacer más equitativo el uso del carro, cuidar el medioambiente y facilitar la ejecución de más de 1.000 frentes de obra y el plan de mejoramiento de la malla vial.

Periódicamente, se rotarán los dígitos de las placas cobijadas para circular en pico y placa. Este cambio permite, entre otras cosas, que la restricción sea equitativa entre pares e impares. Sin embargo, esta rotación no se realizará.

El pico y placa terminará en Bogotá para vehículos partículares a las 9:00 de la noche. - Foto: Getty Images/iStockphoto