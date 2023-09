Atención: comisión especial de la inspección del Ejército recopila información en Cauca, sobre el general Jhon Jairo Rojas

Precisamente el general habló con SEMANA y dijo que no podía creer como pasaba de héroe a villano de la noche la mañana. “Lo que les digo es que tengo la conciencia tranquila, por donde me miren la declaración de renta mía desde que estoy declarando, tiene el reporte de todos los años y de lo que yo tengo actualmente, mi familia, cualquier general en su mandato no logra la captura y neutralización de 50 cabecillas en el Cauca que están allá registrados y visibles y yo soy el general que llevo las tropas al Cañón del Micay”, dijo el oficial.

Agregó que, “cómo es posible que yo soy el que llevo las tropas y yo soy ahora el malo, el bandido, no tengo nexos con las disidencias de las Farc. La estructura Diomer Cortés estaba en el Cañón del Micay y allá se atacó, es testigo el alcalde de Argelia, el personero de cómo llevé las tropas donde no existían”.

Así mismo indicó que, “ Tres años en el Cauca, no hay ninguna queja, no tengo denuncias, y ahora tengo que revisar que le llegó a la Fiscalía, ponerme a disposición de la Fiscalía y alistar mis pruebas y mis documentos para ver qué es lo que está pasando y saber quién es el que denuncia”.

“Yo ya sabía de lo que posiblemente querían hacer, necesito presentarme a la Fiscalía y allá, pues hablaré cuál es la situación, no conozco nada de lo que salió hoy, hace dos meses no había nada, la semana pasada no existía nada, toca mirar las fechas de cuando es lo que están diciendo porque yo tuve diferentes cargos y no conozco la denuncia”, dijo el general Rojas sobre el caso en su contra.