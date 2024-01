Atención: Fiscal Francisco Barbosa advierte que se abrió una investigación para establecer si hubo manos criminales en los incendios

“Ayer se presentó un hecho en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, y estamos esperando reportes de los primeros intervinientes, que son los bomberos, son las autoridades, para que determinen a través de un informe si pudieron o no existir manos criminales ”, dijo el fiscal Barbosa

De igual forma, aseguró que la Fiscalía General está presta a colaborar con las autoridades, con los entes competentes, para poder determinar la existencia o no de manos criminales detrás de estos lamentables sucesos.

“Debe dejarse de presionar a la Corte Suprema de Justicia”

Criticas al Gobierno y sus proyectos

En su intervención, el fiscal Barbosa también dedicó espacio para referirse a las propuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro en materia de justicia, las cuales no solo criticó, sino que dejó claro que no sabe a qué apuntan, por eso se preguntó: “¿Qué es la paz total?”.

Y no fue ese el único tema fuera de lo normal o inexplicable para Barbosa, también advirtió: “No es normal que un ministro de Justicia presente un proyecto de ley de sometimiento, o mejor, de humanización, en donde camuflan la legalización de toda la cadena productiva del narcotráfico. No es normal que por los andenes de las normas presenten proyectos al consejo de estupefacientes para poder ingresar sin límite ni control alguno cemento a las selvas colombianas que no son necesariamente para hacer las grandes autopistas que se requieren”.