Atención | Fiscalía revela detalles de la muerte del coronel Óscar Dávila. ¿Homicidio o suicidio?

La conclusión de Medicina Legal tras la muerte -en extrañas circunstancias- del coronel Óscar Dávila fue contundente. Se trató de una muerte violenta, cuya causa sigue aún por establecer. El dictamen forense lo revelará la Fiscalía y con el mismo, los resultados de las investigaciones por la muerte del oficial.

Justamente, este martes, el ente acusador escuchó en diligencia de declaración a quien fue el jefe del coronel Dávila y que en criterio de los investigadores podría entregar información de relevancia para el proceso. Se trata del también coronel Carlos Alberto Feria, quien, de acuerdo con su defensa, no estaba en el país para el día de los hechos.

Incluso, dijo el abogado Marlon Díaz, defensor del coronel Feria, que la última conversación que tuvo su cliente con la víctima se redujo a un saludo de cumpleaños en horas de la mañana; luego, de regreso al país, fue que conocieron los detalles de la muerte del coronel que, hasta ese 9 de junio, se desempeñó como jefe de la oficina de anticipación en la seguridad presidencial.

“Sobre los pormenores de la diligencia no me puedo referir, ya que es una diligencia reservada, pero no tenemos conocimiento si se trató de la última conversación. Pero ese día estaba de cumpleaños el coronel Feria y le escribió el coronel Dávila a desearle feliz cumpleaños, esa tal vez fue la última de las conversaciones, pero en horas de la mañana. El coronel Feria se encontraba de misión especial en Cuba, con el señor presidente de la República, y solo se entera cuando aterrizan en Catam”, explicó el abogado.

La Fiscalía anticipó que este miércoles se conocerán los resultados de las investigaciones, que incluyen -por supuesto- los resultados de Medicina Legal respecto de la necropsia y la inspección en el lugar de los hechos. Esos actos de investigación se complementaron con las declaraciones que obtuvo el ente acusador y que ayudaron a construir la hipótesis de un supuesto suicidio.

“La próxima semana la Fiscalía comunicará oficialmente los resultados de la investigación. En ese sentido, se hace un llamado ciudadano para que exista un manejo responsable de la información, y se evite la divulgación especulaciones y versiones infundadas que puedan vulnerar derechos o alterar el desarrollo de las indagaciones”, señaló la Fiscalía.

Entre los actos de investigación que adelantó la Fiscalía también se encuentra la inspección al vehículo en el que fue encontrado el coronel Dávila sin vida y por su escolta. De allí se puede establecer si efectivamente el disparo que causó su muerte ocurrió al interior de ese vehículo; la llamada ventana de muerte, es decir, el tiempo que llevaba sin vida el coronel una vez se adelantaron las inspecciones, y -por supuesto- el examen forense al cuerpo del oficial.

En este escenario, también fue fundamental para la Fiscalía lograr algunas declaraciones que permitieran construir lo que en el escenario judicial se conoce como una autopsia psicológica, con el objetivo de entender el contexto social, familiar y laboral de la víctima. En este caso y a partir del escenario que dibujaron los forenses, se podría determinar si la hipótesis del suicidio es la de mayor credibilidad.

“Desde el momento en que ocurrió la muerte del teniente coronel Óscar Darío Dávila Torres, el pasado 9 de junio, la Fiscalía destacó un equipo especializado de fiscales e investigadores que de manera integral realiza las actividades pertinentes para recopilar elementos de prueba y evidencias suficientes que permitan esclarecer con absoluta certeza la causa y la manera en la que murió el teniente coronel”, dijo la Fiscalía.