Video | Atención: incendio en Floridablanca, Santander; el fuego está cerca de las viviendas del conjunto residencial Ruitoque

“Faltó fue como un poquito de táctica en el tema de atacar el fuego, o sea, donde comenzó, por decirlo así, pero no lo que se extendió. Es que uno no puede ir detrás del fuego. Uno tiene que hacerse en un sitio, digamos, hacer una guardarraya, cortando árboles o algo para que no pase de ahí. Pero no se tomó ninguna medida sobre eso y pues ahí están las consecuencias. Afortunadamente, aquí donde nosotros vivimos no ha habido afectación de viviendas todavía”, añadió.