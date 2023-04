Atención | Juez deja en libertad a la ‘tiktoker del crimen’, novia del temido alias Castor, cabecilla de Los Costeños

- Foto: archivo particular

Luego de dos meses, desde su captura, un juez concluyó que la Fiscalía no pudo demostrar la necesidad de una medida de aseguramiento para la llamada ‘tiktoker del crimen’.

Mayra Alejandra Vera, alias La Mona, fue capturada como presunta responsable de liderar una red de despojadores de tierras en el departamento del Atlántico; pero hay otro capítulo que la ubicó en los titulares. Mayra es la novia del cabecilla de la organización criminal de Los Costeños, el mismo alias Castor, Jorge Eliécer Díaz, deportado en los últimos días desde Venezuela.

La mujer fue judicializada en audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó cargos y la audiencia de medida de aseguramiento se aplazó por más de dos meses, un hecho con pocos antecedentes en el escenario judicial. En otras palabras, la llamada ‘tiktoker del crimen’ estuvo más de 60 días privada de la libertad, mientras definían si era necesario tenerla privada de la libertad.

Este viernes, un juez de control de garantías tomó la determinación de dejar a Mayra en libertad. Lo hizo el juez tras advertir que la Fiscalía y la Policía Judicial no recaudaron los elementos de prueba necesarios para soportar la medida de aseguramiento, que no hicieron las verificaciones para darle credibilidad a los testigos o denunciantes.

“Para confirmar los hechos denunciados o confrontar y obviamente ante la posibilidad de estar ante la conducta punible de extorsión consumada agravada de cómo y cuándo de dónde sacó los 50 millones de pesos, eso haría un buen investigador de los vestigios para poder darle credibilidad todo lo que diga el entrevistado tiene que ser verificado por parte de la policía judicial para robustecer la investigación”, advirtió el juez tras tomar la decisión de dejarla en libertad.

Además de la falta de actividad o verificación de parte de los investigadores de la Fiscalía, el juez consideró que ni siquiera fueron confirmadas las declaraciones de los denunciantes, los supuestos afectados con las extorsiones y el despojo de tierras a cargo de alias La Mona. Para el juez es claro que los testimonios gozan de graves contradicciones.

“Por qué la policía judicial no preguntó al respecto y dice también que el grupo delictivo tiene una testaferro que se llama Ana González Arias, testaferros de quién, por qué la policía judicial no preguntó eso, lo mismo con relación a alias Antena, manifiesta que amedrenta con sus sicarios a la gente que trabajan con inspectores, notarios y hasta gente con de la Fiscalía, dónde, cómo y cuándo y dónde qué inspectores, qué notarios, qué gente de la Fiscalía, no preguntaron”, señaló el juez.

Aún en libertad, alias La Mona seguirá vinculada a la investigación y a los delitos que fueron imputados por la Fiscalía. Será en juicio donde el ente acusador podrá demostrar su presunta responsabilidad en los hechos denunciados.

Alias Castor

Jorge Eliécer Díaz o alias Castor, el cabecilla criminal de la organización delincuencial conocida como Los Costeños, estaba detenido en Venezuela y tras una solicitud de las autoridades colombianas, después de varios meses, fue deportado a Colombia.

En un vuelo chárter fue trasladado desde Venezuela donde, supuestamente, permaneció privado de la libertad, aunque de acuerdo con varios documentos y fotografías, se logró demostrar que en no pocas oportunidades alias Castor disfrutó de los privilegios que claramente lo alejan de una persona privada de la libertad.

“Esta persona habría creado este grupo ilegal en 2012, y desde entonces, presuntamente, determinó homicidios selectivos, controló las actividades relacionadas con la venta de estupefacientes al menudeo y el cobro de extorsiones, entre otras conductas delictivas realizadas en Barranquilla (Atlántico) y municipios del área metropolitana”, explicó la Fiscalía.

Apenas aterrizó en Colombia, alias Castor fue notificado de varias órdenes de captura por hechos relacionados con reclutamiento de menores y homicidios ocurridos en Barranquilla mientras posaba como cabecilla de la banda de delincuentes de Los Costeños.