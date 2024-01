Atención: la Fiscalía publica la sentencia de la Corte IDH que declaró al Estado responsable por el exterminio de la Unión Patriótica

Un fallo contundente dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante el caso de genocidio de la Unión Patriótica (UP) por parte del Estado colombiano al hallarlo responsable de la violencia y desaparición de cada uno de los integrantes de este partido en los años 80 y parte de los 90.

Ante la decisión de la Corte Interamericana, el ente acusador también indicó que el organismo ordenó como medida de reparación que estos hechos la sociedad los conozca para que no se vuelvan a repetir con “la publicación de la sentencia a través de las redes sociales oficiales de la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la Nación”.

El caso que llegó al organismo internacional se trata de “Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia”, y en el que el alto tribunal indicó que el Estado fue responsable por la violencia sistemática y generalizada a los que fueron sometidos los integrantes de la UP.

La sentencia se dio a conocer el 27 de junio de 2022 por parte de la Corte IDH luego de investigar a fondo la situación de las víctimas de la UP y la defensa del Estado colombiano. Además de que el 29 de junio de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la jurisdicción de la Corte el caso “Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica” contra la República de Colombia.

“La UP participó en las campañas presidenciales de 1986 y de 1990, con las candidaturas de Jaime Pardo Leal y de Bernardo Jaramillo, respectivamente. Jaime Pardo Leal fue asesinado el 11 de octubre de 1987 y Bernardo Jaramillo el 22 de marzo de 1990. Luego del asesinato de Jaramillo, la Unión Patriótica decidió no participar en las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990 por falta de garantías. Sin embargo, el resultado de la violencia que se ejerció contra los liderazgos nacionales de la UP fue lo que precipitó un declive de su influencia nacional, aunque siguió jugando un importante rol a nivel local”, señala el documento de la sentencia.