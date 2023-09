Aterrador hallazgo: cuerpo de una mujer fue abandonado en un caño al sur de Bogotá

La localidad octava de Bogotá corresponde a la zona conocida como Kennedy, la cual se encuentra ubicada al suroccidente de la capital colombiana y que -según censos realizados- está habitada por más de 1.200.000 personas que hacen parte de una de las localidades más grandes de Bogotá, que fue sacudida por una noticia que ha generado consternación entre los habitantes del barrio conocido como Las Palmitas.

El nombre de la víctima es Adriana Morales, una colombiana de 29 años que fue encontrada sin vida en un caño cerca al sector de Patio Bonito. Según las autoridades, una de las primeras versiones aseguraría que la última vez que la mujer fue vista con vida por sus seres queridos y allegados, habría salido de su hogar para encontrarse con quien era su expareja sentimental.

Los familiares seguían recibiendo mensajes provenientes del celular de la víctima. Imagen de referencia | Foto: Getty Images

Según contó Eduard Porras, en el sistema informativo de Noticias Caracol, los hechos, que aún son materia de investigación, habrían iniciado el pasado lunes -4 de septiembre- en el momento que la mujer dio a conocer que se iba a ver con su expareja para hablar temas relacionados con su hija, una menor de tres años de edad. Desde entonces, la familia de Adriana, no conocía más información acerca del paradero de la mujer.

“Ella salió a las 9:40 o 9:50 para verse con el ex, con el papá de su hija para hablar supuestamente de la niña y después de ahí no volvió más. Ellos salieron a Modelia, pero él después me dijo que no habían salido de Fontibón”, aseguró una amiga de la víctima a Noticias Caracol.

Este fue el lugar donde autoridades encontraron el cuerpo sin vida. | Foto: Captura de pantalla tomada de Google Maps

Amigos y familiares seguían recibiendo mensajes

Según relató otra persona cercana, quien sería el actual compañero sentimental de la mujer que fue encontrada sin vida, días después de la desaparición, Adriana -supuestamente- le respondía los mensajes y le afirmaba que estaba bien. “El martes me siguió escribiendo que estaba bien y que estaba en otra parte. De hecho me terminó por la conversación del celular, me dijo que se iba a ir con otra persona y que nunca más la iba a ver”.

Sin embargo, lo que no conocían los familiares es que las autoridades ese mismo día encontraron el cuerpo sin vida de Adriana en un caño del barrio Las palmitas, cerca a Patio Bonito. “Nos siguieron escribiendo como para despistar. Nosotros fuimos a Medicina Legal a poner la denuncia de desaparición y nos dimos cuenta de la triste noticia que la habían matado”, relató una amiga de la mujer.

La mujer fue encontrada con cerca de 14 heridas con arma blanca. Imagen de referencia | Foto: Getty Images/iStockphoto

Los mensajes desde el teléfono móvil de Adriana llegaron hasta el día jueves y, según se conoció con el informe periodístico, iban dirigidos a sus mejores amigas y a la pareja actual.

Un nuevo caso de feminicidio en Bogotá

“Cuando di la descripción y los detalles de ella, me informa la persona que me atendió que una mujer había ingresado como N.N el día martes en horas de la mañana, la vi y lamentablemente era ella”, relató el compañero sentimental, que tenía una relación de ocho meses con la víctima.

Según reportó Eduard Porras y las autoridades locales, la mujer habría sido golpeada en varias ocasiones en su rostro y espalda, además, tendría cerca de catorce heridas con arma blanca.

Escena del crimen. Imagen de referencia. | Foto: Getty Images

A la fecha, las autoridades realizan la investigación pertinente en la zona, apoyados por las cámaras de seguridad, debido a que, según las versiones, la mujer fue dejada por un vehículo a la orilla del caño cuando ya se encontraba sin vida, debido a que en el lugar no se observaban rastros de sangre provenientes de las múltiples heridas.