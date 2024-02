Autoridades mexicanas niegan investigación o vínculo de Serfinanza con actividad ilícita tras acción de amparo

En un documento conocido por SEMANA , tras la solicitud de amparo que pidió la entidad bancaria, el Secretario de la Defensa Nacional desestimó las pruebas presentadas en el marco de la investigación, asegurando que no existen pruebas contundentes.

En ese orden de ideas, le niegan ese amparo y ratifican que los documentos que se presentaron no son oficiales y no los han producido, por lo tanto no hay derecho al amparo, negando las pruebas documentales que fueron allegadas.