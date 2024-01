Buenas noticias: la Universidad del Rosario permitió crear una fórmula para proteger la memoria de las abejas y otros polinizadores de insecticidas

Este avance se convierte en una piedra angular para la conservación de las cerca de veinte mil especies de abejas que existen en el mundo, en particular de las especies domesticadas, dijo Andre Josafat Riveros, profesor de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario, quien lideró la investigación.

Parte de los resultados de la patente, que incluye alrededor de 8000 moléculas, fueron publicados en la revista Journal of Experimental Biology. La patente, otorgada por la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, es el primer invento con protección de propiedad intelectual internacional.

En otras palabras, es una abeja que no sabe dónde están las flores, que si llega a ellas tal vez no recuerde en qué lugar está la colmena, sin suficiente fuerza para moverse entre las flores de manera eficiente y que no se pueda defender si se encuentra con virus u otros patógenos”, dijo el investigador, al resaltar que “la fórmula