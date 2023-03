Califican a Nicolás Alcocer de “vago” por videos de rumbas; el hijo de la primera dama se defiende

Luego de las explosivas declaraciones dadas a SEMANA por parte de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, donde se le culpa de recibir dineros provenientes del narcotráfico que supuestamente fuero usados en la campaña presidencial de su padre, ahora unos videos involucran a Nicolás Alcocer Petro de estar de rumba con dineros del estado.

En Twitter, el abogado Juan Nicolás Vizcaya, quien es muy cercano al hijo de Jorge Barón y juntos han mostrado una postura crítica ante el Gobierno de Gustavo Petro, publicó unos videos donde se le ve a Nicolás Alcocer de fiesta con sus amigos.

Vamos a rescatar el país. Vamos a unir el país. No se trata de izquierda o de derecha, se trata de ayudar a los vulnerables y castigar a los criminales.



👍🏻🇨🇴 pic.twitter.com/GGQe4Nc5bB — Juan Nicolás Vizcaya (@JuanNicolasVizc) March 12, 2023

Los hijos de Petro, han resultado ser unas joyitas. Nicolás Alcocer Petro un vago que se ha dedicado a malgastar los recursos públicos para sus rumbas. Y Nicolás Petro, envuelto en un escándalo por sus presuntos vínculos con narcotraficantes. ‘El cambio’, se hacían llamar”, se lee en una publicación de su perfil oficial de Twitter.

Ante la polémica opinión, Alcocer no dudó en responderle a Vizcaya. “Amigo, yo desde que llegue a Europa trabajo. Primero en Mcdonald’s, después como DJ y después en una start up francesa. Le pido respeto porque yo me gano la vida en Europa acá como cualquier otro colombiano”, contestó.

Así respondió Nicolás Alcocer a las críticas sobre sus rumbas - Foto: Twitter @nalcocer_petro

Luego publicó el contrato de McDonalds, empresa con la que estuvo vinculada dos años. “Hago público mi certificado de trabajo en McDonald’s desde 2019 hasta 2021, año en la cual inicié mi segundo trabajo en Alternance con mi último año de estudios en la TBS, el cual fue financiado por esa misma empresa. Trabajo y responsabilidad. Respeten”, agregó Alcocer en la misma red social.

Este es el contrato de Alcocer con McDonalds - Foto: Twitter @nalcocer_petro

Sin embargo Vizcaya volvió al ataque y con el video de la fiesta de Nicolás, incluso se atrevió a afirmar lo que paga por una botella de licor en Europa. “Trabajo y responsabilidad”, pagando botellas de € 310 y “ganando” el promedio de eso. Los Petro creen que pueden seguir engañando a los colombianos. Otra cosa, ¿Es verdad que usted usó helicópteros de las Fuerzas Armadas para que lo recogieran de sus rumbas en Cartagena?, respondió.

“Trabajo y responsabilidad”, pagando botellas de € 310 y “ganando” el promedio de eso.



Los Petro creen que pueden seguir engañando a los colombianos.



Otra cosa, ¿Es verdad que usted usó helicópteros de las Fuerzas Armadas para que lo recogieran de sus rumbas en Cartagena? https://t.co/NhJC1xvMGV pic.twitter.com/Nbz850inFc — Juan Nicolás Vizcaya (@JuanNicolasVizc) March 12, 2023

Hace unos días a Nicolás también le tocó salir en redes sociales a aclarar que el hijo de Gustavo Petro involucrado en temas de dineros ilícitos no era él.

“Quiero aclarar a la gente que no me conoce y a la opinión pública que en el comunicado hoy hecho por mi papá, no se refiere a mí, si no a mi hermano Nicolás Petro. Agradezco la prudencia antes de enviar mensajes o etiquetarme en publicaciones que afectan mi buen nombre”, informó en un primer momento.

Nicolás Alcocer Petro, Antonella y Sofía son los hijos de la pareja presidencial. Foto Presidencia - Foto: Revista Semana

“Ahora yo soy el Nicolás, el otro Nicolás pasa a ser mi hermano. Nicolás Petro Burgos nació de una relación anterior, de los amoríos de mi papá cuando era joven, y pues yo nací del fruto del amor de mi mamá con su otra relación que tuvo de joven. Y, por coincidencias de la vida, somos dos Nicolás. Yo también, para distinguirme, y pues porque quería darle ese reconocimiento a mi mamá, ponerme el apellido Alcocer primero que el Petro, para ―precisamente― evitar las confusiones en los medios, creo que todavía sigue pasando”, aseguró.