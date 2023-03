‘Él nació de otro amorío’: Nicolás Petro, también hijo del presidente Petro, suplica no ser confundido con el Nicolás Petro procesado

Nicolás Alcocer Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, se manifestó de nuevo. Sin embargo, sobre los recientes hechos que relacionan a Nicolás Petro, informados por SEMANA, se centró en informarle a la opinión pública que lo están confundiendo con su hermano del mismo nombre, por lo que indicó que le dejen de enviar mensajes y citarlo. “Quiero aclarar a la gente que no me conoce y a la opinión pública que en el comunicado hoy hecho por mi papá, no se refiere a mi, si no a mi hermano Nicolás Petro. Agradezco la prudencia antes de enviar mensajes o etiquetarme en publicaciones que afectan mi buen nombre”, informó en un primer momento el 3 de marzo anterior.

Quiero aclarar a la gente que no me conoce y a la opinión pública que en el comunicado hoy hecho por mi papá, no se refiere a mi, si no a mi hermano Nicolás Petro. Agradezco la prudencia antes de enviar mensajes o etiquetarme en publicaciones que afectan mi buen nombre. — Nicolas Alcocer Petro (@nalcocer_petro) March 3, 2023

Ahora, dio a conocer más detalles sobre la confusión y el mismo nombre. “Ahora yo soy el Nicolás, el otro Nicolás pasa a ser mi hermano. Nicolás Petro Burgos nació de una relación anterior de los amoríos de mi papá cuando era joven y pues yo nací del fruto del amor de mi mamá con su otra relación que tuvo de joven. Y por coincidencias de la vida somos dos Nicolases- Yo también, para distinguirme, y pues porque quería darle ese reconocimiento a mi mamá, ponerme el apellido Alcocer primero que el Petro, para - precisamente - evitar las confusiones en los medios, creo que todavía sigue pasando”, aseguró.

Nicolás Alcocer Petro, hijo del presidente Gustavo Petro - Foto: Foto: Juan Carlos Sierra - SEMANA

Según dijo, él no tiene intenciones políticas y no quiere ser denominado un “delfín”, como sucede con los hijos de los presidentes. “No (a la pregunta de si quiere ser reconocido como delfín). Ahora, al saber el tipo de persona que es mi papá, que es una persona muy muy muy honesta, estoy muy orgulloso de portar el apellido, estoy muy orgulloso de ser Petro y siempre lo voy a estar”, agregó, en diálogo con el periodista Daniel Samper.

”Decidí salir del país por temas de política, de seguridad, decidí irme. Me encanta tocar guitarra, en Colombia mi equipo es Millonarios y el maestro Zorro me aconsejó la academia donde aprendí a tocar guitarra”, agregó, para referirse a Ignacio Zorro, el profesor de piano de las hijas del presidente Petro y que terminó de ministro de Cultura, en lugar de destituida jefe de la cartera Patricia Ariza. “Me encantan los gatos, pero mi novia no me deja”, agregó Nicolás Alcocer para referir que pronto Colombia conocerá un emprendimiento en el cual trabaja, lejos de la política.

Nicolás Alcocer, hijo mayor de la primera dama, Verónica Alcocer, anunció en 2022 que estaba haciendo los trámites pertinentes para cambiar su nombre y llevar el apellido del presidente Gustavo Petro. Mediante su cuenta personal de Twitter, el joven compartió con todos sus seguidores el fallo del juzgado de familia que atendió su caso y confirmó que el nuevo jefe de Estado lo adoptó, por lo cual es oficialmente hijo del presidente Petro.

Quiero informar ante la opinión pública que he sido adoptado oficialmente por mi papá adoptivo quien me acogió y me crió desde que tengo 1 año. Soy oficialmente Nicolás Alcocer Petro. Gracias papá ❤️ pic.twitter.com/uoRdkDGxIV — Nicolas Alcocer Petro (@nalcocer_petro) September 21, 2022

El estudiante de negocios puntualizó que el mandatario colombiano siempre lo ha tratado y educado como si fuera su verdadero heredero. Además, le agradeció por todo lo que ha hecho por él durante estos años. “Quiero informar, ante la opinión pública, que he sido adoptado oficialmente por mi papá adoptivo quien me acogió y me crió desde que tengo un año. Soy oficialmente Nicolás Alcocer Petro. Gracias papá”, precisó.

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, ha estado en el ojo del huracán por denuncias que lo relacionan con actos fraudulentos. - Foto: Facebook / Redes sociales: Nicolás Petro Burgos

“He vivido con Gustavo desde que tengo memoria, es mi verdadero papá. Mi mamá se conoció con él cuando yo era muy pequeño. Se fueron a vivir a Bogotá juntos. Él siempre me educó e inculcó los valores con los que me identifico. La relación siempre fue excelente, mejor papá no pude haber tenido, al igual que mis hermanos”, indicó Nicolás Alcocer en entrevista con SEMANA. “Muchas veces el tema de las familias compuestas es complicado. A mis hermanos los adoro, tenemos una relación excelente, somos muy unidos. Mi mamá también fue importante en eso porque siempre acogió a cada uno de los hijos de mi papá, hacíamos almuerzos juntos. Somos una familia muy unida”.

Alcocer Petro señaló finalmente en SEMANA que se siente bastante orgulloso de su padre adoptivo y todo lo que ha logrado durante los últimos años. Asimismo, enfatizó que muchas personas tienen una visión equivocada de él.

El presidente de Colombia Gustavo Petro gesticula como parte de la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) el 24 de enero de 2023 en Buenos Aires, Argentina (Foto de Getty Images/Getty Images). - Foto: Getty Images

“Cada vez me llenan más de orgullo mis padres. Mucha gente se queda con una sola imagen de Gustavo, la sociedad colombiana debería analizar su evolución. No es el mismo de hace 20 años. Considero que era muchísimo más terco antes y arrogante. El de ahora está transformado, escucha y está dispuesto a conciliar”, concluyó.