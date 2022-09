Presidente Gustavo Petro adoptó a hijo de Verónica Alcocer: “Me crió desde que tengo 1 año”

Nicolás Alcocer, hijo mayor de la primera dama, Verónica Alcocer, anunció hace unos meses que estaba haciendo los trámites pertinentes para cambiar su nombre y llevar el apellido del presidente Gustavo Petro.

Mediante su cuenta personal de Twitter, el joven compartió este miércoles con todos sus seguidores el fallo del juzgado de familia que atendió su caso y confirmó que el nuevo jefe de Estado lo adoptó, por lo cual es oficialmente hijo del presidente Petro.

El estudiante de negocios puntualizó que el mandatario colombiano siempre lo ha tratado y educado como si fuera su verdadero heredero. Además, le agradeció por todo lo que ha hecho por él durante estos años.

“Quiero informar, ante la opinión pública, que he sido adoptado oficialmente por mi papá adoptivo quien me acogió y me crió desde que tengo un año. Soy oficialmente Nicolás Alcocer Petro. Gracias papá”, precisó.

En la publicación, que se hizo rápidamente viral en las diferentes redes sociales, se puede apreciar que el fallo especifica que el registro civil y la cédula original del hijo mayor de la primera dama fueron anulados.

Cabe recordar que Nicolás Alcocer Petro habló recientemente con SEMANA y contó cómo fue crecer al lado del líder del Pacto Histórico en medio de las amenazas y el estigma que había por la izquierda en el país.

“Siempre fue complicado. Recuerdo una infancia increíble porque mis papás hicieron un muy buen trabajo, pero siempre me preguntaba por qué estaba en un carro blindado, por qué no podía bajar los vidrios, ni podía hacer las mismas actividades que otros niños, eso impacta”, manifestó en aquel momento.

El joven, de igual manera, aprovechó el diálogo con este medio para describir al presidente Petro como padre de familia y destacó los valores que le ha inculcado desde pequeño, los cuales le han servido en diferentes ámbitos de la vida.

“He vivido con Gustavo desde que tengo memoria, es mi verdadero papá. Mi mamá se conoció con él cuando yo era muy pequeño. Se fueron a vivir a Bogotá juntos. Él siempre me educó e inculcó los valores con los que me identifico. La relación siempre fue excelente, mejor papá no pude haber tenido, al igual que mis hermanos”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Muchas veces el tema de las familias compuestas es complicado. A mis hermanos los adoro, tenemos una relación excelente, somos muy unidos. Mi mamá también fue importante en eso porque siempre acogió a cada uno de los hijos de mi papá, hacíamos almuerzos juntos. Somos una familia muy unida”.

Alcocer Petro señaló finalmente en SEMANA que se siente bastante orgulloso de su padre adoptivo y todo lo que ha logrado durante los últimos años. Asimismo, enfatizó que muchas personas tienen una visión equivocada de él.

“Cada vez me llenan más de orgullo mis padres. Mucha gente se queda con una sola imagen de Gustavo, la sociedad colombiana debería analizar su evolución. No es el mismo de hace 20 años. Considero que era muchísimo más terco antes y arrogante. El de ahora está transformado, escucha y está dispuesto a conciliar”, concluyó.