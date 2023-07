Canadiense que golpeó a policía en aeropuerto El Dorado asegura que es boxeador; además, reveló por qué vino a Colombia

Desde la Unidad de Reacción Inmediata (URI) del barrio La Granja, el hombre aseguró que es boxeador. Además, hizo una reveladora confesión. El canadiense, cuya identidad no ha sido conocida, reveló que actualmente se encuentra en un tratamiento de desintoxicación de drogas. Estos nuevos detalles han añadido un giro inesperado a los acontecimientos del incidente en el aeropuerto El Dorado, ya que no se conoce hasta el momento qué hacía en la terminal aérea.

De igual manera, el coronel Gil explicó: “Este ciudadano está siendo dejado a disposición de autoridad competente por el delito de lesiones personales. No hubo algún motivo, alguna justificación, el compañero no estaba realizando ningún procedimiento, no habían hablado antes, no había ninguna solicitud de registro de antecedentes, comparendos y movilizaciones”.