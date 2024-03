Nación

Caso Centro Poblados: Choque entre Fiscalía y MinTIC por resultados en la investigación y la reparación

Mientras el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, denunció que la tumbada al Estado no ha tenido reparación, la Fiscalía explica cómo va el proceso, desmiente que desde la entidad no haya avances, y afirman que es en la cartera de tecnologías donde no han hecho seguimiento.