Caso del expolicía que abatió a dos ladrones en Bogotá: ¿Qué le podría pasar legalmente?

#LoÚltimo | Este es el video en el cual un ex policía abatió a dos delincuentes que intentaron robar en un restaurante en el barrio Santander en la localidad Antonio Nariño. El ex uniformado fue capturado por las autoridades. pic.twitter.com/tzeOJbrCvI

En entrevista con SEMANA, el abogado penalista Francisco Bernate, analizó la situación del expolicía. Según Bernate, el expolicía no podría alegar legítima defensa, ya que esta requiere una respuesta proporcional e inmediata ante un peligro real e inminente, lo cual no sería el caso dado que el robo ya había ocurrido cuando abrió fuego, y la vida del expolicía no estaba directamente amenazada.