Caso Uribe: “En 21.000 interceptaciones a mi teléfono, durante 30 días, no encontraron nada”, advierte el expresidente

Buena parte de su intervención, el expresidente Álvaro Uribe la dedicó a detallar lo que a su consideración son mentiras en el proceso que le abrieron por la presunta manipulación de testigos y fraude procesal. El exmandatario dijo que ninguna de las pruebas presentadas por las otras partes en el proceso lograron demostrar su responsabilidad en los hechos que fueron denunciados.

Incluso advirtió, en un polémico capítulo de este proceso, cuando su línea celular fue objeto de interceptaciones. De acuerdo con el expresidente Uribe, en las 21.000 interceptaciones no encontraron nada que lo vinculara con los supuestos ofrecimientos o presiones a testigos en este proceso.

“En este proceso no hay una sola evidencia, no hay un solo indicio, una sola inferencia como dicen ahora los tratadistas del derecho penal, que pueda decir que yo condicionaba la declaración de alguno de los testigos, simplemente pedí la verdad. Imagínese yo pidiéndole mentiras a Juan Carlos Sierra su condición en los Estados Unidos no le permite mentir inmediatamente pierde los beneficios que tiene”, señaló el expresidente.

Álvaro Uribe, en su intervención ante la juez que define la preclusión de su proceso por la presunta manipulación de testigos, aseguró que todo lo referente a las interceptaciones a sus teléfonos fue un abuso de autoridad de la Corte Suprema de Justicia y a pesar de las advertencias que tenían los magistrados, continuaron con las chuzadas y la conclusión no incluyó pruebas en contra del expresidente.

El expresidente Álvaro Uribe sostuvo una nueva discusión con el abogado Miguel Ángel del Río. - Foto: Captura de video

“Antes de que el analista le informara a la Corte que no habían interceptado a Córdoba, sino Álvaro Uribe, le habían dicho sigan y fueron más de 400 registros en esos días. La Corte mantuvo este proceso en secreto, no le informó a pesar de que se le solicitó información a periodistas dedicados a infamar, hubo muchas infames contra mí para ambientar la medida de privación de la libertad”, señaló el expresidente.

Incluso advirtió cómo circulaba un rumor por los pasillos de algunas entidades, en plena campaña presidencial de 2018 y era que a Álvaro Uribe lo iban a meter preso. Fueron comentarios que escuchó, según el expresidente, de altos funcionarios, incluso magistrados que luego lo negaron o simplemente se remitieron a decir que lo escucharon en algún pasillo.

“Cómo coincide ese interés político, cómo arman las historias judiciales basadas en el interés político de mi persona, tendré que remitir esta audiencia a lo que está en un documento público sobre lo que dijo el padre De Roux en la comisión de la verdad, lo digo con respeto, pero yo no legítimo esa comisión porque violó el resultado en plebiscito, montaron esa campaña”, explicó el exmandatario.

EN 2018, la Corte Suprema vinculó a Álvaro Uribe Vélez por presunta presión a testigos. - Foto: Captura de pantalla

Se trata de la última parte del proceso en que la Fiscalía solicitó la preclusión en favor del expresidente Álvaro Uribe. La intervención del exmandatario cierra la participación de todas las partes en este proceso y lo que sigue es la decisión de la juez. Si a partir de las evidencias presentadas por la Fiscalía acepta la preclusión o por el contrario remite el proceso al escenario de juicio.