“Colombia no es Bogotá”, duro llamado de atención del fiscal a los ministros del Gobierno Petro por no estar en las regiones

Advirtió el fiscal Barbosa que los funcionarios de los ministerios deben entender que Colombia no es Bogotá y los problemas de la ciudadanía se resuelven justamente en los sitios donde ocurren y no en los despachos de la capital del país.

“Un llamado a la tranquilidad para esos funcionarios que en vez de salir en ruedas de prensa en Bogotá, cojan un avión y vengan a estas regiones, escuchen a la gente y salgan de la cápsula de Bogotá, porque Colombia no es Bogotá, es mucho más de eso y es necesario que se desprendan de esas ataduras ministeriales y salgan a territorios y lo caminen como lo hemos hecho durante cuatro años”, dijo el fiscal.

De estas afirmaciones, el fiscal advirtió que quienes lo critican no entienden cuál es la posición y la labor que cumple el jefe de la política criminal del país, en defensa justamente de la institucionalidad y son ellos los funcionarios como el ministro de Defensa los que no entienden lo que está ocurriendo en Colombia.

“Cuando a mí me dicen que el fiscal está haciendo política, les digo que el fiscal lo que ha hecho es defender la institucionalidad y defender a la gente en el país. Mi función ha sido simplemente y llanamente leer la Constitución Política, no es normal que un presidente de la República le pida a un fiscal general una solicitud para levantar órdenes de captura de extraditables sin reglamento jurídico como ocurrió el año pasado, no es normal”, advirtió el jefe del ente acusador.