Comandante del Ejército dijo que seguirá la ofensiva contra la Segunda Marquetalia, pese a declaraciones de Otty Patiño

“Allí en Nariño, precisamente donde se presentó esta operación, ya estaba en curso, en desarrollo. Son situaciones que se presentan debido a la dinámica operacional que se vive allí y pues seguramente se hablará con el comisionado y se harán las aclaraciones del caso correspondientes, pues porque las operaciones en ese sector no estaban restringidas”, dijo el comandante del Ejército.

Sin embargo, el general aseguró desconocer las declaraciones de Patiño, quien lamentó la muerte de alias Hermes. “No he escuchado los comentarios del comisionado, entonces no puedo referirme a ellas porque no estoy enterado bien de qué ha dicho”.