Con el cáliz en la mano: ladrones fueron descubiertos cuando intentaban desocupar una iglesia en Bogotá

Los delincuentes pretendían robar a un cáliz y dos amplificadores de sonido, entre otros elementos que no alcanzaron a sacar. | Foto: Policía Nacional

Padre Chucho denunció robos a mano armada en su iglesia

En esa ocasión también se metieron los ladrones a robar y se llevaron muchos objetos valiosos, entre los que estaba una de las copas de cáliz que le habían regalado los papás al famoso sacerdote y era traída directamente de Roma, Italia. Sin duda, esta fue una de las pérdidas más significativas para el padre Chucho, no por el valor monetario, sino por lo que significaba sentimentalmente para él.

“No les importa que sea una iglesia, no le tienen miedo ni a Dios ni a nadie. Lo que más me ha dolido fue que me robaron el cáliz, un regalo especial de mis papás para celebrar la Eucaristía; era un sentimiento de gratitud con Dios. Se robaron algo que le pertenece a Dios”, añadió el sacerdote.