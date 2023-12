Condena por corrupción pone en aprietos al gobernador electo de Vichada: “Es una persecución”

El gobernador electo de Vichada, Hecson Alexis Benito Castro, reconoció en SEMANA que el Tribunal Superior de Villavicencio lo “judicializó en segunda instancia” por el delito de peculado por apropiación.

Sin embargo, él refutó la decisión y ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia.

El proceso se remonta al año 2012, cuando se desempeñó como alcalde del municipio de Santa Rosalía. Allí ordenó construir un puente peatonal sobre el río Güichire por un valor de $ 13.719.876 y pudo inaugurarlo sin trabas. Las dificultades llegaron cuando la Fiscalía identificó irregularidades en el proceso.

“El problema jurídico no está porque no se haya hecho el puente, es porque el contratista cobró la plata, pero que él no fue quien hizo la obra, sino que la obra la hizo otra persona”, afirmó el mandatario electo.

Además, fueron vinculados al proceso el entonces secretario de Planeación, José Aureliano Rodríguez, y el contratista Wilfredo Castillo, quien recibió el dinero del proyecto, pero no lo llevó a cabo.

Gobernador electo de Vichada, Hecson Alexis Benito Castro | Foto: Suministrada a SEMANA.

El tire y afloje

En primera instancia, un juez de Puerto Carreño exoneró a Benito Castro de los cargos por peculado por apropiación. En ese momento, la Fiscalía y la Procuraduría pidieron una segunda instancia porque las pruebas dejarían en evidencia el delito, confirmó recientemente el Tribunal Superior de Villavicencio.

En este último procedimiento, el gobernador electo fue cobijado con una condena de 93 meses de prisión, una inhabilidad para ejercer funciones públicas en el mismo período y una multa por el valor del proyecto.

No obstante, su defensa oficializó una impugnación especial para que se analice la decisión por tercera vez.

“Hay que insistir que a mí me absuelven en primera instancia, pero el Tribunal, en la apelación de dos meses y medio, me revoca la absolución. En ese escenario, yo tengo derecho a la doble conformidad ante la Corte Suprema. Hasta entonces, no tengo problemas”, afirmó Hecson Alexis Benito Castro.

En el fallo no se ordenó privarlo de la libertad, no le impusieron restricciones a la movilidad y no se dejó en firme la condena, a la espera del pronunciamiento de la Corte en Bogotá.

“No tengo impedimento”

Así las cosas, pese a la investigación y los señalamientos que causan estruendo en la región, él estaría listo para posesionarse el 1 de enero como mandatario electo de Vichada.

Esto podría ser frenado por los magistrados en dado caso de que confirmen la sanción del Tribunal de Villavicencio, aunque los tiempos no alcanzarían para el estudio y podría gobernar con normalidad:

“Yo no tengo ningún impedimento, yo no tengo orden de captura, no tengo ninguna sanción disciplinaria ni penal. [Esto] es una persecución terrible. No es justo conmigo y con mi familia”, concluyó el mandatario.

De momento, está procesando la información que recibió del empalme y construyendo su gabinete. También se alista para reunirse con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, quien lo invitó a conversar junto al resto de mandatarios departamentales que resultaron electos el 29 de octubre.