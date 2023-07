Critican a funcionaria del MinSalud porque estaría estigmatizando a médicos con problemas de salud mental

En una parte de la transmisión, Suárez aseguró que se han presentado casos en los cuales algunos egresados del sector sanitario han manifestado síntomas de trastornos de salud mental. Pero señaló que no son motivos contemplados en la ley para quedar eximidos de prestar el SSO.

“Que la persona dice que la depresión y la ansiedad no le permiten ejercer como profesional. Entonces, ¿qué le recomendamos? A nivel de las secretarías hay unos procedimientos que vamos a publicar para que vean cómo pueden ir a una junta calificadora de invalidez” , sostuvo Suárez.

“Lo otro es ver que si por esa razón no puede prestar el SSO, pues nos preocupa, porque tampoco podría ejercer la profesión. Si ese diagnóstico no le permite desempeñarse, por ejemplo, en Guainía o ciertos territorios del Tolima, tampoco le permitiría ejercer la profesión. En conclusión, la depresión y la ansiedad no son una razón legal para pedir exoneración”, aseguró la directora de Talento Humano del MinSalud.