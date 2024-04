Day Vásquez prende las alarmas por su seguridad. Desde la Fiscalía no le responden por el retiro de su esquema de protección

Hoy, a través de su cuenta en X, Day Vásquez denunció que “Al momento de la notificación (del retiro de la seguridad) no me quisieron entregar copia de la resolución de desvinculación y posteriormente mi defensor envió correo electrónico solicitando copia de la misma y hasta la fecha no le han contestado, violando de esa manera mi derecho a poder ejercer mi defensa”.