“Defiéndase dentro del proceso, demuestre que hay persecución”: procuradora responde al suspendido alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina

“Cada vez que la Procuraduría General de la Nación saca o emite una decisión sancionatoria por actos indebidos de un funcionario, sobre todo de los electos popularmente, la respuesta es ‘hay persecución’. Mi respuesta al respecto es: ahí están las garantías procesales, es una sentencia de primera instancia que ya está sacando la Procuraduría General de la Nación contra el alcalde de Cali, quien tendrá la oportunidad de defenderse, tendrá su segunda instancia. No utilice argumentos que no tienen nada que ver con el contenido jurídico de la decisión tomada ”, respondió la procuradora.

Jorge Iván Ospina no se irá de la Alcaldía de Cali, terminará su mandato y dejó un ‘recadito’ para sus contradictores

Contexto: Jorge Iván Ospina no se irá de la Alcaldía de Cali, terminará su mandato y dejó un ‘recadito’ para sus contradictores

La entidad evidenció que el secretario de Cultura no proyectó unos estudios previos serios, integrales y sustentados que justificaran la cuantía del bilateral suscrito con Corfecali, dado que hizo el análisis de costos teniendo en cuenta los precios de ferias presenciales, a pesar de ser un evento virtual por las condiciones de aislamiento social.

Diversos sectores se pronunciaron en contra de la polémica Feria de Cali Virtual, la más costosa de la historia y en plena pandemia, pero Jorge Iván Ospina no escuchó llamados. | Foto: Foto especial para El País

El ente de control comprobó que, como delegante, el alcalde Ospina no realizó vigilancia, control y seguimiento sobre las actividades adelantadas por el secretario de Cultura Lenis Mejía para determinar la cuantía del futuro convenio, ni asumió la responsabilidad que le correspondía como ordenador natural del gasto, permitiendo con ello “(…) la realización de un proceso contractual contrario a derecho por parte de su delegado, el secretario de cultura de Cali (…)”.

“Vaya que bellezas, quienes pretenden dañar el futuro y amargar nuestro diciembre. Hoy 25 día festivo, inicio de Feria, presentan desde la Procuraduría una presunta sanción no conocemos el sentido del fallo , pero sin duda hay odio y saña al filtrar un panfleto hoy”, dijo Jorge Iván Ospina al conocer la sanción en su contra.

Y concluyó diciendo: " Pero que no digan que no existe acoso, agresión, premeditación e idea de daño reputacional. La vida entera he navegado en aguas turbulentas y siempre hemos vencido. Superamos el covid, el estallido y dejamos obras estratégicas; también superaremos esta”.