Denuncian la exhumación de una víctima de falsos positivos. El cuerpo fue sacado sin autorización de un cementerio de Bogotá

Luz Adriana Perdono, quien también participa en el video, señala que “ a él no lo podían exhumar porque tenía orden judicial y fiscalía, donde a él no lo podían mover para ningún lado, tenían que dejarlo ahí”.

“Me desplazo y voy a que me den información en la administración y me encuentro con la lamentable noticia que ninguno me dijo nada y no me dicen donde lo tienen o donde lo enviaron, me parece esto muy grave y muy injustos por qué a ninguno nos dijeron nada”, relató la madre.