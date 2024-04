Denuncian presunto derroche de agua en canchas de tenis en el norte de Bogotá

4 pm: SEXTO riego del día. El problema de fondo aquí es la falta de "conciencia del otro", pensar que el bien individual prima sobre el colectivo. Fueron 4h sin regar, así que SÍ SE PUEDEN MODERAR, pero no les dio la gana hacerlo. ¿Chismoso? EL MÁS ¿Desocupado? No, teletrabajo pic.twitter.com/lynYlHlzAZ

Embalses siguen en niveles críticos

El mandatario local también reportó que “la caída en el nivel del sistema Chingaza tiene que ver con que no ha habido precipitaciones. Entonces, evidentemente, seguimos consumiendo menos y no hay precipitaciones; por ende, está saliendo más agua y no está entrando agua en los embalses en este momento o está entrando muy poca agua porque los afluentes del embalse están afectados por cuenta de la falta de lluvia”.