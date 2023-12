“Desafían a la justicia”; defensa de Marelbys Meza criticó la condecoración que recibió el coronel Carlos Feria por parte del presidente Petro

“Uno no puede desafiar a la justicia condecorando a una persona que está además acusada de violentar la dignidad de una persona como es el caso de Marelbys. Me parece que el mensaje es retador y no había necesidad. Yo creo que eso se podría hacer más adelante o guardarla para otro momento del país. A mí me suena eso como un reto a la administración de Justicia”, señaló Cancino.