Diálogos de paz del Gobierno de Gustavo Petro con el ELN están agonizando, ¿por qué? Le contamos

Aunque Iván Cepeda y Vera Grabe estuvieron en Caracas (Venezuela) para intentar destrabar el diálogo, el ELN insiste en que el Gobierno Petro ha incumplido algunos acuerdos entre las partes y que por esa razón no es posible seguir adelante con la agenda pactada.

Este lunes 22 de abril, las delegaciones anunciaron que se encontrarán nuevamente del 20 al 25 de mayo en Venezuela, pero no dieron a conocer para qué ni mucho menos los resultados de esta reunión extraordinaria que se sostuvo.

La razón de esa falta de información es sencilla: la crisis sigue, el proceso de paz está enredado y el ELN no seguirá dialogando hasta que el Gobierno Petro suspenda unos diálogos regionales con un frente del departamento de Nariño que se iniciaron en 2023 y han sido los culpables de lo que está pasando.

Justamente en una de las visitas del mecanismo al departamento de Nariño, se evidenció que el Gobierno Petro había abierto un diálogo con un grupo del ELN que opera en esa zona y que es comandado por Gabriel Yépez Mejía, alias HH. Esto ocurrió en agosto de 2023 y desde esa época vienen las diferencias entre las partes y se explica por qué ese proceso no avanza.

Después de ese episodio, el Comando Central del ELN envío una carta al presidente Gustavo Petro donde se le contó que ese diálogo regional estaba fragmentando la mesa de diálogo y se le explicó que ese grupo del ELN en Nariño estaba cometiendo acciones que violaban el cese al fuego bilateral. “En esta carta se denunció que dichas actividades con el grupo de Gabriel Yépez Mejía (H), eran violatorias del Protocolo principal que rige el Cese Bilateral, en los siguientes numerales: #2- no realizar acciones de inteligencia. #8- no desarrollar operaciones de desmovilización individuales y/o colectivas y de desarticulación de ninguna forma a estructuras del ELN. #9- no planear ni desarrollar, ni facilitar que se ejecute alguna operación que conlleve perfidia”.