“Duré 20 años para contar este secreto”: los dolorosos testimonios de víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado

“No recibí apoyo ahí mismo, duré 20 años para revelar este secreto, lo guardé en lo más profundo porque no tuve el apoyo del Estado, no estuvo ahí”, es el duro relato de Omar Aguilar, víctima de violencia sexual por parte de las Farc cuando apenas era un niño.

“Lo que me pasó a mí cuando tenía 10 años es algo en lo que el Estado nunca estuvo. Pues ellos nos decían, en el momento en que me pasó, que el caso era el de una víctima más. No tuve apoyo, respaldo y, hasta el momento, no he declarado por el caso de abuso”, le contó a SEMANA una mujer reclutada y sometida por las Farc y a quien llamaremos Verónica para proteger su identidad, ya que se encuentra en un programa de protección y reubicación.