“El 20 de julio invitaremos a dialogar a la Asamblea Nacional de Venezuela”: Gloria Flórez

SEMANA: ¿por qué es importante restablecer las relaciones entre Colombia y Venezuela?

GLORIA FLÓREZ (G. F.): porque la situación de la frontera ha venido tornándose cada vez más crítica a nivel político, social, económico, humanitario y de seguridad. Las relaciones diplomáticas y el cierre fronterizo han incidido en la vida y la seguridad de los habitantes. A eso se suman los flujos migratorios que han crecido en los últimos tiempos. Para poder responder a las urgencias y necesidades de los pobladores de la frontera como Congreso colombiano hemos planteado en nuestro retiro programático del Pacto Histórico algunas propuestas que permitan poner en el centro la voz y las propuestas de los sectores gremiales, habitantes fronterizos y de los sectores sociales organizados de los departamentos de la zona limítrofe.

SEMANA: ¿cómo se está contemplando que podría darse el restablecimiento de las relaciones?

G. F.: la agenda del gobierno es propia. Nosotros como congresistas estamos proponiendo, desde el ejercicio parlamentario, cómo podemos contribuir. Somos la voz de los pueblos y nos compete acompañar los esfuerzos del restablecimiento de relaciones. No nos inmiscuimos en las decisiones de los gobiernos, sino que contribuimos con nuestras propuestas para que se nutra una agenda integral. Nuestra propuesta es separada, nos compete conversar con nuestros pares y homólogos de la Asamblea Nacional. Estamos planteando que, a partir del 20 de julio, cuando arranque el nuevo Congreso, formalizaremos una invitación a la Comisión de Relaciones Exteriores de Venezuela para que podamos avanzar en una agenda común que permita poner en el centro los problemas de la frontera.

SEMANA: ¿ya empezaron los contactos con la Asamblea Nacional de Venezuela?

G. F.: no. Esta es una propuesta que hicimos en el marco del retiro programático del Pacto Histórico. El 20 de julio daremos los pasos formales e invitaremos a la Asamblea Nacional a ese diálogo.

SEMANA: Piedad Córdoba anunció que se reunirá con Nicolás Maduro. ¿Esa cita es parte de toda la estrategia del gobierno Petro para restablecer las relaciones con Venezuela?

G. F.: es un tema aparte. Nosotros presentamos una propuesta desde el Pacto Histórico y la agenda parlamentaria. Piedad Córdoba tiene unas relaciones de años con el Gobierno de Venezuela, pero nosotros, en el caso particular, estableceremos a partir del 20 de julio la relación formal con la Asamblea Nacional con el fin que podamos contribuir para que se escuche la voz de los distintos sectores afectados, entre ellos, los gremios. Recordemos que la economía en la frontera se ha deteriorado en los últimos años.

Hay 70 % de informalidad en Cúcuta y el área metropolitana; y hay problemas de hambre, pobreza y un tema migratorio complejo. Eso exige medidas de emergencia para superar la profunda crisis de hambre. Si algo he oído con muchísima preocupación es que lamentablemente el gobierno de Iván Duque les dio la espalda a Cúcuta y Norte de Santander y le entregó la economía a la ilegalidad porque el cierre de la frontera ha fortalecido a las economías ilegales (...). Ustedes saben que la segunda frontera más importante en América es la colombo-venezolana.

SEMANA: por último, ¿es factible ver pronto una fotografía de Nicolás Maduro y Gustavo Petro?

G. F.: no, no me meto en eso. Respeto mucho al Gobierno, ellos tienen su propio proceso, los acercamientos están en manos de las cancillerías, no tengo información al respecto y no me compete ese campo.